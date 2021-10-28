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  3. Больше 200 случаев ковида подтвердилось в Томской области за сутки
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Больше 200 случаев ковида подтвердилось в Томской области за сутки

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201 случай заболевания ковидом подтвердился в Томской области за сутки. За сутки подтвердилось выздоровление 59 пациентов. Оперштаб сообщает о смерти двух пациентов.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 47 221 человек. Из них 38 164 выздоровело. Скончались по официальным данным 590 жителей региона.

Автор:  облздрав

За прошедшие сутки в стране подтверждено 40 096 новых случаев заболевания. За это же время — 1 159 смертей, 29 318 выздоровевших. Это новый антирекорд по числу заболевших и умерших. 

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 392 697 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 272 053 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 235 057 человек.

В связи с критическим ростом заболеваемости коронавирусом в России штабы акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ перезапущены во всех регионах страны.

«Волонтеры продолжают помогать медперсоналу в больницах, госпиталях и поликлиниках, на пунктах вакцинации, а также сотрудникам колл-центров», — сообщила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России последние шесть недель. По итогам прошлой недели рост оказался на 13,6% выше, чем неделю назад. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 244,6 млн человек, более 4,9 млн умерли. 

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