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Больше 200 коммунальных раскопок остаются незакрытыми в Томске

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242 раскопки остаются незакрытыми в Томске. Коммунальные службы обещают доделать все работы к концу сентября — началу октября. По информации пресс-службы мэрии, 130 из них принадлежат «ТомскРТС», однако в ближайшие дни компания обещает закрыть более 100 раскопок.  

По словам директора Санитарной милиции Томска Игоря Кашеварова, те раскопки, где идет реконструкция магистрали, инспекторы контролируют ежедневно. Пример – территория на пересечении улиц Герцена и Киевской, рядом с которой находится несколько соцобъектов. Для безопасности томичей в ближайшие сутки здесь установят капитальные ограждения. 

Вопросы проведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, в соответствии с которыми нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц он составляет 3-5 тыс. рублей, для должностных — 30-50 тыс. рублей, для юридических — 100-200 тыс. рублей).

За весь сезон специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства составили 50 протоколов, которые касаются превышения сроков проведения работ, безопасности раскопок и благоустройства после выполненных работ.

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