Больше 120 горняков эвакуировали из кузбасской шахты после возгорания угольного пласта

Вечером 19 декабря на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло возгорание угольного пласта. Никто из 128 находившихся в шахте горняков не пострадал, их вывели на поверхность.

«Все вышли, пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет. При срабатывании датчика диспетчерский центр полностью контролировал ситуацию и местонахождение горняков, держал с ними связь. Немедленно были оповещены все экстренные службы. Вся работа по выводу сотрудников из шахты была проведена слаженно и квалифицированно», — цитирует ТАСС представителя компании «СУЭК-Кузбасс», которой принадлежит шахта.

Также в компании сообщили, что подобная ситуация является штатной, и каждый шахтер знает, что делать в такой ситуации. Кроме того, нагревание пласта произошло в выработанной штольне, где в момент аварии не было работников.

В МЧС рассказали, что в ведомство поступил сигнал о срабатывании датчиков температуры на шахте, туда выехали четыре отделения горноспасателей. Спасатели вывели на поверхность 128 сотрудников шахты, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки по факту возгорания. Собственную проверку также начала Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Напомним, 25 ноября авария произошла на другой шахте в Кемеровской области. В результате взрыва на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей), более 200 сотрудников шахты смогли выйти на поверхность. После этого суд в Кузбассе отправил в СИЗО обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Также под арестом находятся обвиняемые по делу о халатности сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.