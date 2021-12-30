Больше 100 кошек нашли дом в 2021 году с помощью ТВ2

– Мы так благодарны всем, кто помогает нашим пушистикам. Для нас любая помощь очень много значит: информационная, финансовая, дружеская. Такое счастье, что некоторые котики очень быстро находят дом. Так приятно получать фотографии от хозяев и видеть, как им хорошо, как их любят. В этом году с помощью ТВ2 мы пристроили 105 кошек и котиков. Очень продуктивный год. Будем надеяться, что следующий будет таким же. Всех поздравляем с Новым годом! Желаем счастья вашему дому. А если вам его не хватает – приютите котика, он точно его принесет.