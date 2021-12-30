Больше 100 кошек нашли дом в 2021 году с помощью ТВ2

Томичи – люди отзывчивые. Им надо только рассказать, кому требуется помощь и они обязательно помогут. И ТВ2 стало таким мостиком между зооволонтерами и жителями города, которые любят животных. В течение года мы публиковали материалы о людях, которые подбирают бездомных животных с улицы, о частных приютах, которые содержат кошек и собак за свой счет, анонсировали ярмарки-раздачи животных. В связи с пандемией массовые мероприятия стали устраивать реже, и мы совместно с зооволонтерами придумали формат виртуальной выставки: публиковали короткие истории о животных, которые ищут дом, там многие будущие хозяева и видели своих питомцев впервые.
– Мы так благодарны всем, кто помогает нашим пушистикам. Для нас любая помощь очень много значит: информационная, финансовая, дружеская. Такое счастье, что некоторые котики очень быстро находят дом. Так приятно получать фотографии от хозяев и видеть, как им хорошо, как их любят. В этом году с помощью ТВ2 мы пристроили 105 кошек и котиков. Очень продуктивный год. Будем надеяться, что следующий будет таким же. Всех поздравляем с Новым годом! Желаем счастья вашему дому. А если вам его не хватает – приютите котика, он точно его принесет.
Совместно с зоомагазинами ТВ2 устраивали благотворительные акции по покупке кормов животным, которые находятся в частных приютах. Благодаря неравнодушным томичам, нам удалось собрать 135 кг сухих и больше 25 кг влажных кормов, а также купить средства по уходу и другие товары для животных.
В будущем году мы будем продолжать рассказывать про кошек и собак, которые ищут дом и других способах им помочь. Но если вдруг вы не можете ждать и хотите сделать доброе дело сейчас, а заодно войти в Новый год со своим личным тигренком, позвоните Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797, она подскажет вам, где найти усатого-полосатого друга.