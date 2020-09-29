Добрые новости
29 сентября,
2020
1
фото
Новости

Больных коронавирусом обнаружили в 50 классах Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

22 класса Томской области полностью переведены на дистанционное обучение из-за наличия подтвержденных больных коронавирусом, рассказала замгубернатора Людмила Огородова на областной Думе.

Больных коронавирусом обнаружили в 50 классах Томской области

По словам Людмилы Огородовой, когда учебный год только начался, в 90 % случаев ребенок заражался коронавирусом от родителей, но продолжал ходить в школу, так как симптомов заболевания не было. Позднее штабы скоординировали списки. Теперь, если коронавирус подтверждается у родителей, то сведения об этом передаются в образовательное учреждение и ребенок переводится на дистанционное обучение.


Подобные меры, как подчеркнула Людмила Огородова, привели к тому, что заболевших коронавирусом учащихся стало меньше. В настоящее время 31 класс вышел из ограничительных мер.  


«Сейчас 22 класса Томской области полностью переведены на дистанционное обучение. Это 1-4 классы. Так как малышей в начальной школе невозможно удержать от полного контакта. Еще в 24 классах выведены 4-5 контактных человек», — рассказала замгубернатора Людмила Огородова. Она уточнила, что «контактными» считаются школьники, сидящие за одной партой или на расстоянии в 1,5 метра.


В свою очередь депутат от КПРФ Алексей Федоров отметил, что это формальный подход к тестированию, так как на переменах общаются все. Людмила Огородова пообещала проработать этот вопрос на штабе.


«Мы уверены, что сможем продолжать работу в очном режиме. И образовательные организации обеспечат нам эту возможность», — отметила вице-губернатор, добавив, что в настоящее время не было сообщений ни об одном регионе, который с 1 октября перешел бы на дистанционное обучение.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Часть школьных занятий в новом учебном году пройдет дистанционно

Что изменится с 1 сентября 2020 года


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.