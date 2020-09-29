Больных коронавирусом обнаружили в 50 классах Томской области

По словам Людмилы Огородовой, когда учебный год только начался, в 90 % случаев ребенок заражался коронавирусом от родителей, но продолжал ходить в школу, так как симптомов заболевания не было. Позднее штабы скоординировали списки. Теперь, если коронавирус подтверждается у родителей, то сведения об этом передаются в образовательное учреждение и ребенок переводится на дистанционное обучение.





Подобные меры, как подчеркнула Людмила Огородова, привели к тому, что заболевших коронавирусом учащихся стало меньше. В настоящее время 31 класс вышел из ограничительных мер.





«Сейчас 22 класса Томской области полностью переведены на дистанционное обучение. Это 1-4 классы. Так как малышей в начальной школе невозможно удержать от полного контакта. Еще в 24 классах выведены 4-5 контактных человек», — рассказала замгубернатора Людмила Огородова. Она уточнила, что «контактными» считаются школьники, сидящие за одной партой или на расстоянии в 1,5 метра.





В свою очередь депутат от КПРФ Алексей Федоров отметил, что это формальный подход к тестированию, так как на переменах общаются все. Людмила Огородова пообещала проработать этот вопрос на штабе.





«Мы уверены, что сможем продолжать работу в очном режиме. И образовательные организации обеспечат нам эту возможность», — отметила вице-губернатор, добавив, что в настоящее время не было сообщений ни об одном регионе, который с 1 октября перешел бы на дистанционное обучение.





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