Больницы и аптеки Томска изменят расписание в праздники

«В круглосуточном режиме будут работать травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 ( О. Кошевого,72). Взрослым — в горбольнице № 3 (Нахимова, 3), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (Больничная, 11г). Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (Ивана Черных, 96). Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ (Ленина, 4). При острой зубной боли взрослым и детям помощь окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6», — сообщили в Облздраве.

В праздничные выходные с 21 по 23 февраля поликлиники не будут работать, а медицинскую помощь можно будет получить экстренную, ее окажут круглосуточно независимо от места проживания, сообщает Облздрав.

Также будут работать дежурные хирургические кабинеты с 10 до 15 часов. 21 февраля в поликлинике № 10 (проспект Мира, 17) и в поликлинике № 8 (проспект Комсомольский, 62); 22 февраля – в поликлинике № 4 (улица 79 Гвардейской Дивизии, 3/2) и в межвузовской поликлинике (улица Киевская, 74); 23 февраля – в поликлинике № 10 (проспект Мира, 17) и в горбольнице № 3 (улица Нахимова, 3).





График «скорой помощи» в Томске и районах останется круглосуточным. Вызвать бригаду можно с городского телефона по номеру: 03, либо с мобильного: 103. По этим же номерам подскажут, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой.





Круглосуточно в праздники будут принимать покупателей три муниципальные аптеки и несколько других: «Томскфармация» по адресам: Герцена, 55, Иркутский тракт,76 и Елизаровых, 8, сетевые аптечные пункты: «Мой доктор» (Лазо, 32а, Фрунзе, 222, Комсомольский, 37б, 79-Гв. Дивизии, 8, Иркутский тракт, 71, Смирнова, 20), «Планета здоровья» (Ленина, 84), «Живая аптека» (Пушкина, 27), аптека «Лека» (Фрунзе, 92).





Льготные лекарства в выходные можно получить в аптеке на проспекте Ленина, 54. Она будет работать 20 февраля с 8 до 20 часов и 22 февраля с 10 до 16 часов. В Северске — на проспекте Коммунистическом, 64 20 февраля с 8 до 20 часов.





Отметим, уточнить режим работы медучреждений и аптек можно в круглосуточной справочной службе медицинской и фармацевтической информации по телефону: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850, а также на сайте tabletka.online.