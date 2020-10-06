Добрые новости
06 октября,
2020
1
фото
Новости

Больницу скорой медицинской помощи перепрофилируют под ковид-госпиталь

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 12 октября больница скорой медицинской помощи Томска будет перепрофилирована под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщается в соцсетях и на официальном сайте учреждения.

Больницу скорой медицинской помощи перепрофилируют под ковид-госпиталь

«С 12 октября мы начинаем работать в режиме респираторного госпиталя на 180 коек, 40 из которых - реанимационные. На базе нашей больницы есть всё необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, также кислородом будет обеспечено 100% коечного фонда. Медицинская помощь будет оказываться пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля», - прокомментировал главврач БСМП Олег Попадейкин.


Он сообщил, что кадровый состав нового респираторного госпиталя преимущественно будут составлять сотрудники БСМП и привлеченные специалисты, в числе которых терапевты, инфекционисты других медорганизаций региона.


Во время работы госпиталя пациенты с травматологическими и нейрохтрургическими заболеваниями будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.

Общее число заболевших в Томской области достигает 8103 пациентов. За сутки число заболевших выросло на 121 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,25. 


Выздоровели 6511 человек. Скончались 88 пациентов.

По данным администрации Томской области, в регионе коечный фонд для больных коронавирусом свободен на 50%. Ранее роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали свыше 6,5 тысячи человек.


В свою очередь замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.


28 сентября у роддома № 4 прошла акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.

В настоящее время больных коронавирусом принимает МСЧ № 2. Там развернуто 430 коек. 


В МСЧ «Строитель», где долечивают больных «короной», функционируют еще 75 коек.


В целом в регионе развернуто около 1200 коек для инфицированных новым коронавирусом – здесь учтены инфекционные отделения районных больниц, которые задействуются периодически, северская больница.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


«Не потерять четвертый роддом»: мамочки и беременные вышли на пикет в Томске


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.