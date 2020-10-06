Больницу скорой медицинской помощи перепрофилируют под ковид-госпиталь
С 12 октября больница скорой медицинской помощи Томска будет перепрофилирована под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщается в соцсетях и на официальном сайте учреждения.
«С 12 октября мы начинаем работать в режиме респираторного госпиталя на 180 коек, 40 из которых - реанимационные. На базе нашей больницы есть всё необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, также кислородом будет обеспечено 100% коечного фонда. Медицинская помощь будет оказываться пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля», - прокомментировал главврач БСМП Олег Попадейкин.
Он сообщил, что кадровый состав нового респираторного госпиталя преимущественно будут составлять сотрудники БСМП и привлеченные специалисты, в числе которых терапевты, инфекционисты других медорганизаций региона.
Во время работы госпиталя пациенты с травматологическими и нейрохтрургическими заболеваниями будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.
Общее число заболевших в Томской области достигает 8103 пациентов. За сутки число заболевших выросло на 121 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,25.
Выздоровели 6511 человек. Скончались 88 пациентов.
По данным администрации Томской области, в регионе коечный фонд для больных коронавирусом свободен на 50%. Ранее роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали свыше 6,5 тысячи человек.
В свою очередь замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.
28 сентября у роддома № 4 прошла акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.
В настоящее время больных коронавирусом принимает МСЧ № 2. Там развернуто 430 коек.
В МСЧ «Строитель», где долечивают больных «короной», функционируют еще 75 коек.
В целом в регионе развернуто около 1200 коек для инфицированных новым коронавирусом – здесь учтены инфекционные отделения районных больниц, которые задействуются периодически, северская больница.
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