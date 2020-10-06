Больницу скорой медицинской помощи перепрофилируют под ковид-госпиталь

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С 12 октября больница скорой медицинской помощи Томска будет перепрофилирована под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщается в соцсетях и на официальном сайте учреждения.

«С 12 октября мы начинаем работать в режиме респираторного госпиталя на 180 коек, 40 из которых - реанимационные. На базе нашей больницы есть всё необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, также кислородом будет обеспечено 100% коечного фонда. Медицинская помощь будет оказываться пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля», - прокомментировал главврач БСМП Олег Попадейкин.

Он сообщил, что кадровый состав нового респираторного госпиталя преимущественно будут составлять сотрудники БСМП и привлеченные специалисты, в числе которых терапевты, инфекционисты других медорганизаций региона.

Во время работы госпиталя пациенты с травматологическими и нейрохтрургическими заболеваниями будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.

Общее число заболевших в Томской области достигает 8103 пациентов. За сутки число заболевших выросло на 121 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,25.

Выздоровели 6511 человек. Скончались 88 пациентов.