Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Больничный на детей от 7 лет теперь можно открыть дистанционно
Новости

Больничный на детей от 7 лет теперь можно открыть дистанционно

ТВ2 ТВ2

Теперь жители Томской области при признаках ОРВИ могут дистанционно оформить больничный не только для себя, но и для ухода за ребенком от 7 до 17 лет, сообщили в областной администрации. Эту возможность добавили по просьбам жителей.

Чтобы подать заявку на оформление больничного листа, нужно заполнить анкету на сайте регионального центра медицинской и фармацевтической информации tabletka.online. В ней указываются контактные данные, медицинская организация, симптомы заболевания. Есть возможность загрузить результаты ПЦР-тестирования, если они есть. На сайте есть баннер «Анкета для оформления дистанционного листка нетрудоспособности», кликнув на который, вы попадете на форму для заполнения.

«Операторы центра дважды в день передают заявки в медучреждения региона по месту фактического проживания обратившихся, а затем сотрудники поликлиник связываются с пациентами», — отметила директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Отметим, больничный по уходу за детьми до 7 лет можно оформить только после очного осмотра врача.

Те жители Томской области, которые не могут воспользоваться интернетом для оформления больничного, могут позвонить в свою поликлинику или на горячую линию департамента здравоохранения: 8 (3822) 516-616.

По статистике администрации, с 7 февраля жители региона с ОРВИ и коронавирусом почти три тысячи раз дистанционно открывали больничные листы через сайт центра фармацевтической информации.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.