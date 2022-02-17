Больничный на детей от 7 лет теперь можно открыть дистанционно

Теперь жители Томской области при признаках ОРВИ могут дистанционно оформить больничный не только для себя, но и для ухода за ребенком от 7 до 17 лет, сообщили в областной администрации. Эту возможность добавили по просьбам жителей.

Чтобы подать заявку на оформление больничного листа, нужно заполнить анкету на сайте регионального центра медицинской и фармацевтической информации tabletka.online. В ней указываются контактные данные, медицинская организация, симптомы заболевания. Есть возможность загрузить результаты ПЦР-тестирования, если они есть. На сайте есть баннер «Анкета для оформления дистанционного листка нетрудоспособности», кликнув на который, вы попадете на форму для заполнения.