Больничный на детей от 7 лет теперь можно открыть дистанционно

Теперь жители Томской области при признаках ОРВИ могут дистанционно оформить больничный не только для себя, но и для ухода за ребенком от 7 до 17 лет, сообщили в областной администрации. Эту возможность добавили по просьбам жителей.
Чтобы подать заявку на оформление больничного листа, нужно заполнить анкету на сайте регионального центра медицинской и фармацевтической информации tabletka.online. В ней указываются контактные данные, медицинская организация, симптомы заболевания. Есть возможность загрузить результаты ПЦР-тестирования, если они есть. На сайте есть баннер «Анкета для оформления дистанционного листка нетрудоспособности», кликнув на который, вы попадете на форму для заполнения.
«Операторы центра дважды в день передают заявки в медучреждения региона по месту фактического проживания обратившихся, а затем сотрудники поликлиник связываются с пациентами», — отметила директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.
Отметим, больничный по уходу за детьми до 7 лет можно оформить только после очного осмотра врача.
Те жители Томской области, которые не могут воспользоваться интернетом для оформления больничного, могут позвонить в свою поликлинику или на горячую линию департамента здравоохранения: 8 (3822) 516-616.
По статистике администрации, с 7 февраля жители региона с ОРВИ и коронавирусом почти три тысячи раз дистанционно открывали больничные листы через сайт центра фармацевтической информации.