Больничные для родителей, гаражная амнистия и доплаты: что изменится с 1 сентября 2021 года

1 сентября в России вступают в силу очередные законодательные изменения. Каких нововведений ждать от первого месяца осени читайте в обзоре ТВ2.

Больничный для родителей по-новому

С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100 % среднего заработка. Выплаты перестанут зависеть от стажа, а также от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля.

Новый порядок для льготников

В силу вступает немного видоизмененный порядок предоставления набора социальных услуг льготникам. В нем определили полный перечень документов и персональных данных, необходимых для оформления заявки. Так же в новой норме прописали возможность подачи заявления в форме электронного документа, а также через МФЦ и «Госуслуги»; установили минимальный объем необходимых лекарств, лечебного питания и медизделий, предоставляемых ветеранам боевых действий, инвалидам войны, гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и другим.

Дистанционная продажа лекарств

Меняются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Теперь несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них. Кроме того поменяются правила контроля за ввозом незарегистрированных препаратов. Теперь разрешения для ввоза незарегистрированных лекарств в страну будут выдаваться в электронном виде. Заявления на получение разрешений будут подаваться через единый портал госуслуг, которые впоследствии будут направляться в Минздрав для проверки и утверждения.

Гаражная амнистия

Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. Нововведение коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан. «Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Электронный сертификат для людей с инвалидностью

С 26 сентября к способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, помимо их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще один — электронный сертификат. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.

Для студентов и преподавателей