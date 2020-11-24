Больничные выплаты можно получить на «Почте России»

Для того чтобы оформить получение выплаты через почту, нужно написать в заявлении работодателю, что способ выбран «Почтовым переводом», а также указать свой адрес. Комиссия за такие переводы не взимается. Когда деньги можно будет забрать из отделения, получателю доставят извещение. Выплату отдадут в отделении по месту жительства после предъявления паспорта, вместо вас деньги может получить законный представитель после предъявления паспорта.





«С начала текущего года выплаты от Фонда социального страхования (декретные, больничные и другие) жители нашего региона получали на почте почти 9,5 тысячи раз. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов», — сообщили в УФСП региона.