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24 ноября,
2020
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Новости

Больничные выплаты можно получить на «Почте России»

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Жители региона могут получить выплаты по временной нетрудоспособности по больничному в отделениях «Почты России».

Больничные выплаты можно получить на «Почте России»

Для того чтобы оформить получение выплаты через почту, нужно написать в заявлении работодателю, что способ выбран «Почтовым переводом», а также указать свой адрес. Комиссия за такие переводы не взимается. Когда деньги можно будет забрать из отделения, получателю доставят извещение. Выплату отдадут в отделении по месту жительства после предъявления паспорта, вместо вас деньги может получить законный представитель после предъявления паспорта.


«С начала текущего года выплаты от Фонда социального страхования (декретные, больничные и другие) жители нашего региона получали на почте почти 9,5 тысячи раз. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов», — сообщили в УФСП региона.

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