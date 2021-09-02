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Больница в Прокопьевске начала проверку после публикации видео, где женщина бьет пациента на ИВЛ

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Пациентка ортопедо-хирургического центра в Прокопьевске опубликовала видео, на котором предполагаемая сотрудница больницы бьет пациента на ИВЛ. В учреждении начали служебную проверку. 

Видео, на котором женщина в халате наносит удар человеку с загипсованными ногами, появилось в телеграм-канале «Инцидент.Кузбасс». Подписчица канала утверждает, что сотрудник больницы обзывала и била по лицу пациента на ИВЛ за то, что он шевелился. 

В пресс-службе кузбасского Минздрава агентству ТАСС рассказали, что в больнице проводится внутренняя служебная проверка. 

 

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