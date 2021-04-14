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14 апреля,
2021
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Новости

Больница скорой помощи вернулась к работе по профилю

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Томская больница скорой медицинской помощи (БСМП) начала прием пациентов по профилю «травматология и нейрохирургия», возобновила плановую и экстренную медицинскую помощь по «скорой», а также по самообращению жителей Томска и районов области.


«С утра мы уже приняли первых восемь пациентов, поступивших по скорой», — сообщил главный врач БСМП Олег Попадейкин.

Больница скорой помощи вернулась к работе по профилю

Больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в респираторный госпиталь 12 октября 2020 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных,  для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В работе госпиталя было задействовано боле 500 сотрудников, за весь период медики приняли 2008 пациентов.


Сегодня в Томской области коечный фонд  для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 904 койки, свободных из них 245. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

По данным оперштаба, на 13 апреля в Томской области коронавирус официально подтвердился у 31 711 человек. Северск, где ковидом заболели 7,5 тысячи человек, в эту статистику не входит.


Выздоровели 30 724 жителя Томской области. Скончались, по официальным данным, 372 человека. Лечение продолжают 650 пациентов. В регионе, по данным оперштаба, свободно 25% от общего числа коек.


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