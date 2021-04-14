Больница скорой помощи вернулась к работе по профилю

Новости

Томская больница скорой медицинской помощи (БСМП) начала прием пациентов по профилю «травматология и нейрохирургия», возобновила плановую и экстренную медицинскую помощь по «скорой», а также по самообращению жителей Томска и районов области.

«С утра мы уже приняли первых восемь пациентов, поступивших по скорой», — сообщил главный врач БСМП Олег Попадейкин.

Больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в респираторный госпиталь 12 октября 2020 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В работе госпиталя было задействовано боле 500 сотрудников, за весь период медики приняли 2008 пациентов.

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 904 койки, свободных из них 245. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.