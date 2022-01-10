Больница скорой медицинской помощи возобновила плановую профильную помощь

Больница скорой медицинской помощи Томска, ранее перепрофилированная под госпиталь для пациентов с COVID-19, возобновила плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология и нейрохирургия». В новогодние праздники в учреждении провели заключительную обработку и дезинфекцию всех помещений.

Медучреждение перепрофилировалось в респираторный госпиталь трижды: с октября 2020 года по март 2021-го, с июля по сентябрь и с октября по декабрь 2021-го. Здесь было развернуто 180 коек, включая 30 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего за период работы респираторного госпиталя в учреждении было пролечено 3 485 человек, из которых 719 человек – за период последнего открытия.

На сегодня в Томской области развернуто 1 505 коек для лечения больных СOVID-19, 399 из которых свободны.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, госпиталь во Дворце спорта, инфекционное отделение больницы №3 и роддом №4. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.