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Больница скорой медицинской помощи возобновила плановую профильную помощь

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Больница скорой медицинской помощи Томска, ранее перепрофилированная под госпиталь для пациентов с COVID-19, возобновила плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология и нейрохирургия». В новогодние праздники в учреждении провели заключительную обработку и дезинфекцию всех помещений. 

Медучреждение перепрофилировалось в респираторный госпиталь трижды: с октября 2020 года по март 2021-го, с июля по сентябрь и с октября по декабрь 2021-го. Здесь было развернуто 180 коек, включая 30 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего за период работы респираторного госпиталя в учреждении было пролечено 3 485 человек, из которых 719 человек – за период последнего открытия.

На сегодня в Томской области развернуто 1 505 коек для лечения больных СOVID-19, 399 из которых свободны.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, госпиталь во Дворце спорта, инфекционное отделение больницы №3 и роддом №4. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Всего с начала пандемии в Томской области Covid-19 заразились 62 989 человек, 52 923 пациента выздоровели, за последние сутки по выздоровлению выписались 431 человек. Непосредственно коронавирус стал причиной смерти 683 жителей региона.

В статистику по области не входит Северск, там данные фиксирует ФМБА. На сайте опубликована информация только от 7 января.  Так, в городе за все время выявили 17 430 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 982 человека.

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