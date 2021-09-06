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Больница скорой медицинской помощи вернулась к работе по основному профилю

ТВ2 ТВ2

С 6 сентября, в больнице скорой медицинской помощи Томска закрывается ковидный госпиталь. Больница начала оказывать плановую и экстренную помощь по основному профилю — «травматология и нейрохирургия». 

Пациенты стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В БСМП провели обработку и дезинфекцию оборудования и помещений.

Больница скорой медицинской помощи перепрофилировалась в респираторный госпиталь дважды — с октября 2020 года по март 2021-го и с июля 2021 года.  Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 

Всего  в респираторном госпитале было пролечено 2618 пациентов с COVID-19, за период второго открытия — 610.

По данным за 5 сентября, за весь период в Томской области ковидом официально заболели 41 339 человек. Выздоровело 35 089 пациентов. Скончались от инфекции в регионе, по официальным данным, 548 человек. В Северске на 5 сентября заболело 10 141 человек, выздоровело 9 417 пациентов.

На сегодняшний день в регионе для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 1 947 коек, из которых 600 свободны.

В Томской области продолжают работать восемь респираторных госпиталей:  в медико-санитарной части №2, роддоме №4, инфекционном отделении больницы №3, областной клинической больнице, Томской районной больнице, на базе Дворца зрелищ и спорта, в Северском перинатальном центре, а также в госпитале медицинского объединения "Здоровье" в Северном парке. 

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