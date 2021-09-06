Больница скорой медицинской помощи вернулась к работе по основному профилю

С 6 сентября, в больнице скорой медицинской помощи Томска закрывается ковидный госпиталь. Больница начала оказывать плановую и экстренную помощь по основному профилю — «травматология и нейрохирургия».

Пациенты стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В БСМП провели обработку и дезинфекцию оборудования и помещений.

Больница скорой медицинской помощи перепрофилировалась в респираторный госпиталь дважды — с октября 2020 года по март 2021-го и с июля 2021 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в респираторном госпитале было пролечено 2618 пациентов с COVID-19, за период второго открытия — 610.