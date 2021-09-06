Больница скорой медицинской помощи вернулась к работе по основному профилю

С 6 сентября, в больнице скорой медицинской помощи Томска закрывается ковидный госпиталь. Больница начала оказывать плановую и экстренную помощь по основному профилю — «травматология и нейрохирургия».
Пациенты стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В БСМП провели обработку и дезинфекцию оборудования и помещений.
Больница скорой медицинской помощи перепрофилировалась в респираторный госпиталь дважды — с октября 2020 года по март 2021-го и с июля 2021 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего в респираторном госпитале было пролечено 2618 пациентов с COVID-19, за период второго открытия — 610.
По данным за 5 сентября, за весь период в Томской области ковидом официально заболели 41 339 человек. Выздоровело 35 089 пациентов. Скончались от инфекции в регионе, по официальным данным, 548 человек. В Северске на 5 сентября заболело 10 141 человек, выздоровело 9 417 пациентов.
На сегодняшний день в регионе для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 1 947 коек, из которых 600 свободны.
В Томской области продолжают работать восемь респираторных госпиталей: в медико-санитарной части №2, роддоме №4, инфекционном отделении больницы №3, областной клинической больнице, Томской районной больнице, на базе Дворца зрелищ и спорта, в Северском перинатальном центре, а также в госпитале медицинского объединения "Здоровье" в Северном парке.