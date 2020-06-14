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14 июня,
2020
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Новости

Больная раком девушка умерла в Забайкалье после COVID-19: ей отменили лечение

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В онкодиспансере Читы умерла 18-летняя девушка после прекращения лечения из-за заражения коронавирусом, пишет Чита.ру.

Дарья Сараева
Дарья Сараева
Фото: www.chita.ru

Жительница Забайкалья Дарья Сараева, к которой вернулся рак после долгой ремиссии, умерла, переболев коронавирусом. Как сообщают ее знакомые, девушке отменили лечение из-за коронавируса.


«Ее лечение нельзя было останавливать, но, увы, из-за того, что она сначала заразилась коронавирусом в онкодиспансере, ей были вынуждены остановить химиотерапию. Потом, когда она через две недели выписалась из моногоспиталя, необходимо было срочно возобновлять химию и делать лучевую, но ввиду ситуации с пандемией Даше было отказано в лечении», — написала ее знакомая в Instagram.


Минздрав Забайкалья начал проверку. 


«Результаты проверки сообщим позже, требуется некоторое время, чтобы поднять историю болезни», — уточнили в пресс-службе Минздрава.


По информации издания, вспышка коронавируса произошла в мае в краевом онкодиспансере. Из-за этого пациентам прекратили лечение, в том числе химиотерапию.


Число зараженных коронавирусом в Забайкалье на 13 июня достигло 1996 человек, за сутки заболели 89 человек — это рекордное число, сообщается в официальном канале Забайкальского регионального ситуационного центра по коронавирусу.


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