Больная раком девушка умерла в Забайкалье после COVID-19: ей отменили лечение

Жительница Забайкалья Дарья Сараева, к которой вернулся рак после долгой ремиссии, умерла, переболев коронавирусом. Как сообщают ее знакомые, девушке отменили лечение из-за коронавируса.





«Ее лечение нельзя было останавливать, но, увы, из-за того, что она сначала заразилась коронавирусом в онкодиспансере, ей были вынуждены остановить химиотерапию. Потом, когда она через две недели выписалась из моногоспиталя, необходимо было срочно возобновлять химию и делать лучевую, но ввиду ситуации с пандемией Даше было отказано в лечении», — написала ее знакомая в Instagram.





Минздрав Забайкалья начал проверку.





«Результаты проверки сообщим позже, требуется некоторое время, чтобы поднять историю болезни», — уточнили в пресс-службе Минздрава.





По информации издания, вспышка коронавируса произошла в мае в краевом онкодиспансере. Из-за этого пациентам прекратили лечение, в том числе химиотерапию.





Число зараженных коронавирусом в Забайкалье на 13 июня достигло 1996 человек, за сутки заболели 89 человек — это рекордное число, сообщается в официальном канале Забайкальского регионального ситуационного центра по коронавирусу.





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