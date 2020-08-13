Болельщикам «Томи» вернут деньги за отмененные из-за коронавируса домашние матчи

«Томь» вернет владельцам абонементов деньги за шесть домашних матчей сезона 2019/2020, которые не были сыграны в связи с запретом массовых мероприятий из-за коронавируса.

Так как в Томской области действуют ограничения, связанные с COVID-19, возвращать деньги за абонементы будут по предварительной онлайн-записи на определенное время. Также перед посещением офиса «Томи» болельщикам нужно заполнить электронное заявление. Клуб просит владельцев абонемента иметь при себе паспорт и сам абонемент, а также пользоваться медицинскими масками и одноразовыми перчатками.





Напомним, сезон 2019/2020 в Футбольной национальной лиге не был доигран из-за коронавируса. На собрании клубы ФНЛ единогласно проголосовали за его досрочное завершение. Всего было сыграно 27 из 38 туров. Стыковые матчи были отменены, из-за этого в Премьер-лигу по итогам сезона вышли только две команды: «Химки» и «Ротор». Томская команда заняла девятое место в таблице, набрав 39 очков.





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