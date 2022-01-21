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  3. Более тысячи заявлений на бесплатный детский отдых подали томичи через МФЦ
Новости

Более тысячи заявлений на бесплатный детский отдых подали томичи через МФЦ

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Более тысячи заявлений на оформление льготных путевок для отдыха детей поступило в январе в МФЦ «Мои документы» Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации. В Томске по количеству обращений лидирует отдел МФЦ по Октябрьскому району, в Томской области — Колпашевский район.

Напомним, с 27 декабря 2021 года оформление путевок происходит в отделах «Моих документов». Ранее путевки можно было получить через центры социальной поддержки населения. С 2022 года учреждения соцзащиты в предоставлении путевок на детский отдых не участвуют.

Уточним, право на получение бесплатных путевок в детские загородные стационарные лагеря имеют дети из малоимущих семей, дети с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей или воспитывающиеся в приемной, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также дети, пострадавшие от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

Родители или опекуны детей могут обратиться в любой из отделов «Мои документы» Томской области. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие полномочия законного представителя.

Записаться на прием для получения услуги, а также получить консультацию специалиста можно с помощью мобильного приложения МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, на сайте, а также по единым номерам 8-800-350-08-50 и 8 (3822) 602-999. Дополнительную консультацию о порядке предоставления льготных путевок на детский отдых можно получить на горячей линии департамента по вопросам семьи и детей Томской области — 8 (3822) 713-987, 713-993.

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