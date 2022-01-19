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Более трехсот деревьев сдали томичи в рамках экологической акции «Елки для буренки»

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Начиная с 15 января спецтехника регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» собрала с контейнерных площадок города более трехсот елей и пихт, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Эти отслужившие свой срок новогодние деревья будут доставлены на племенной завод «Заварзинский» в поселке Мирный. Их переработают в витаминную подкормку крупному рогатому скоту.

По информации регионального оператора, лидерами по сбору новогодних елей на сегодняшний день стали Октябрьский и Советский районы Томска. Здесь жители в рамках акции «Елки для буренки» сдали около 150 хвойных деревьев.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Акция продлится до 1 февраля. Принять участие в ней могут все, кто устанавливал на новогодние праздники живое дерево. Для этого его  необходимо очистить от декора, а затем оставить на контейнерной площадке.

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