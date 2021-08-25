Более полумиллиона рублей по суду заплатят томские предприниматели за вывоз мусора

Получены решения суда в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не оплачивали услуги по вывозу мусора. Теперь, кроме основного долга, они оплатят пени и издержки суда. Общая сумма судебных решений — более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

«С позиции федерального законодательства обязанность заключить договор на вывоз ТКО возложена на собственника помещения, но по договору он вправе поручить это арендатору. В Томске есть проблема заключения договоров по нежилым помещениям, расположенным на первых этажах многоквартирных домов. Ряд владельцев или арендаторов таких помещений — салонов красоты, кондитерских, аптек, туристических агентств — уклоняются от заключения договора. Для них это очень удобно: можно складировать мусор в общедомовой бак либо просто так, либо негласно договариваясь с ТСЖ. По закону владельцы этих помещений имеют право пользоваться контейнерами, но у них есть обязательство заключить договор на вывоз ТКО с региональным оператором и оплачивать вывоз мусора по утвержденному тарифу. Сейчас мы активно понуждаем таких предпринимателей заключать официальные договоры на вывоз ТКО. С должниками либо подписываем график погашения долгов, либо обращаемся в суд», — пояснил директор «Спецавтохозяйство г.Томска» Михаил Курилов.