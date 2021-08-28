Более полумиллиона рублей на ставках: томичка стала жертвой мошенников

Воспользовавшись помощью незнакомца по телефону, жительница Томской области потеряла более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД России.

Жительница Верхнекетского района просматривала видеоролики в интернете и увидела рекламу сайта азартных развлечений. Надеясь на удачу, она перешла по ссылке — женщине предложили делать ставки на спортивные результаты. Она зарегистрировалась и указала свой номер телефона, после чего ей поступил звонок. Собеседник предложил помочь в осуществлении ставок, чтобы выиграть большую сумму денег. Действуя указаниям по телефону, женщина перевела с начала августа 665 тысяч рублей, однако обещанные денежные средства не получила, а мошенник — просто перестал выходить на связь.