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Более миллиона подписей собрала петиция с требованием остановить войну в Украине

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Петицию с требованием прекратить российское вторжение в Украину на сайте Change.org подписали более одного миллиона человек. Обращение было создано главой правозащитной организации «За права человека» Львом Пономаревым (объявлен в России «иностранным агентом», мы вынуждены указывать это по требованию российских властей).

Мы обращаемся ко всем здравомыслящим людям в России, от действий и слов которых что-то зависит. Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений, - говорится в петиции.

Подписать петицию можно здесь: www.change.org/NetVoyne

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