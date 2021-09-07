Более двух тысяч жителей Томской области прошли бесплатную реабилитацию по полису ОМС после того, как переболели коронавирусом. Реабилитация проходит в санаториях «Космонавт» и «Ключи», Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра СибФНКЦ ФМБА России.
«Амбулаторно и в стационарах пролечились 1892 жителя Томской области, еще 432 человека стали участниками действующей в регионе телемедицинской реабилитации», — пояснила начальник отдела организации оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.
То, как будет проходить реабилитация, зависит от состояния пациента и тяжести перенесенного заболевания. В очную реабилитацию входят занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж и психологическая коррекция. В программу телемедицинской реабилитации — занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и работа с психологом, направленная на восстановления функций памяти и внимания.
Получить направление на реабилитацию могут и те, у кого после коронавируса сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Для этого обращайтесь к терапевту в поликлинику по месту жительства.
Более двух тысяч томичей прошли бесплатную реабилитацию после перенесенного коронавируса
Более двух тысяч жителей Томской области прошли бесплатную реабилитацию по полису ОМС после того, как переболели коронавирусом. Реабилитация проходит в санаториях «Космонавт» и «Ключи», Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра СибФНКЦ ФМБА России.