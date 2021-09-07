Более двух тысяч томичей прошли бесплатную реабилитацию после перенесенного коронавируса

Более двух тысяч жителей Томской области прошли бесплатную реабилитацию по полису ОМС после того, как переболели коронавирусом. Реабилитация проходит в санаториях «Космонавт» и «Ключи», Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра СибФНКЦ ФМБА России.



«Амбулаторно и в стационарах пролечились 1892 жителя Томской области, еще 432 человека стали участниками действующей в регионе телемедицинской реабилитации», — пояснила начальник отдела организации оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.



То, как будет проходить реабилитация, зависит от состояния пациента и тяжести перенесенного заболевания. В очную реабилитацию входят занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж и психологическая коррекция. В программу телемедицинской реабилитации — занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и работа с психологом, направленная на восстановления функций памяти и внимания.



Получить направление на реабилитацию могут и те, у кого после коронавируса сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Для этого обращайтесь к терапевту в поликлинику по месту жительства.