Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Более двух тысяч томичей прошли бесплатную реабилитацию после перенесенного коронавируса
Новости

Более двух тысяч томичей прошли бесплатную реабилитацию после перенесенного коронавируса

ТВ2 ТВ2

Более двух тысяч жителей Томской области прошли бесплатную реабилитацию по полису ОМС после того, как переболели коронавирусом. Реабилитация проходит в санаториях «Космонавт» и «Ключи», Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра СибФНКЦ ФМБА России.

«Амбулаторно и в стационарах пролечились 1892 жителя Томской области, еще 432 человека стали участниками действующей в регионе телемедицинской реабилитации», — пояснила начальник отдела организации оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.

То, как будет проходить реабилитация, зависит от состояния пациента и тяжести перенесенного заболевания. В очную реабилитацию входят занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж и психологическая коррекция. В программу телемедицинской реабилитации — занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и работа с психологом, направленная на восстановления функций памяти и внимания.

Получить направление на реабилитацию могут и те, у кого после коронавируса сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Для этого обращайтесь к терапевту в поликлинику по месту жительства.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.