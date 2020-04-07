Добрые новости
07 апреля,
2020
1
фото
Новости

Более 8,5 тысячи гектаров леса горит в Сибири

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За последние сутки площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась почти в два раза. 6 апреля было известно о 4,7 тысячах га горящего леса, а по данным на 7 апреля горит уже 8,6 тысячи га.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

Так, по данным Авиалесоохраны, в Забайкалье действуют 30 лесных пожаров на площади в 8,5 тысячи га, в Бурятии два лесных пожара охватили территорию в 60 га, в Республике Алтай лес горит на площади в 5 га. В Томской области действующих лесных пожаров нет.


При этом «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт космического мониторинга fires.ru пишет, что 6 апреля площадь лесных и степных пожаров в Сибири превысила 102 тысячи га. Возгорания есть в  Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской области и Алтайском крае.


По данным МЧС РФ, из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в России было зафиксировано на 21 % больше природных пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.