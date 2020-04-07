Более 8,5 тысячи гектаров леса горит в Сибири

За последние сутки площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась почти в два раза. 6 апреля было известно о 4,7 тысячах га горящего леса, а по данным на 7 апреля горит уже 8,6 тысячи га.

Так, по данным Авиалесоохраны, в Забайкалье действуют 30 лесных пожаров на площади в 8,5 тысячи га, в Бурятии два лесных пожара охватили территорию в 60 га, в Республике Алтай лес горит на площади в 5 га. В Томской области действующих лесных пожаров нет.





При этом «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт космического мониторинга fires.ru пишет, что 6 апреля площадь лесных и степных пожаров в Сибири превысила 102 тысячи га. Возгорания есть в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской области и Алтайском крае.





По данным МЧС РФ, из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в России было зафиксировано на 21 % больше природных пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года.