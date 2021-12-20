Более 70% жилья в 2021 году в Томской области построено населением

Томскстат сообщает, что предприятиями Томской области в 2021 году построено 102,9 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года предприятия сократили ввод жилья на 31,5%. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 71,9% введенного в области жилья. Населением построено 263,1 тыс. кв. метров жилья, что на 17,9% больше, чем годом ранее.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 133,9 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства приходился на Томск. В областном центре введено 118,5 тыс. кв. метров жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске увеличился на 3,5%. В сельской местности введено 232,1 тыс. кв. метров жилья. В Томском районе, где больше всего строилось жилья, введено 189,2 тыс. кв. метров, по сравнению с прошлым годом ввод жилья уменьшился на 3,0%. Напомним, что микрорайоны Южные Ворота и Северный Парк относятся не к городу, а к Томскому району.

В целом за январь-ноябрь 2021 года в Томской области введено 366,0 тыс. кв. метров жилья (4204 квартиры), что меньше, чем за аналогичный период 2020 года, на 1,9%.

Для справки: в январе-ноябре 2020 года было введено 373,3 тыс. кв. метров жилья (4396 квартир), в том числе предприятиями – 150,2 тыс. кв. метров, населением – 223,1 тыс. кв. метров.