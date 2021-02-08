Более 70 медалей завоевали томичи на чемпионате и первенстве Сибири по ушу

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Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу прошли в Бердске Новосибирской области. Томичи завоевали на соревнованиях более 70 медалей.



Фото: vk.com/wushutomsk

Среди женщин медали завоевали Анна Балахнина, Ульяна Конькова и Елизавета Сапцына. В соревнованиях мужчин успешно дебютировал Матвей Литвиненко. Среди юниоров абсолютным чемпионом соревнований стал Артемий Почтарев. Другой томич Антон Турчинович завоевал серебро, а среди юниорок три золотых медали выиграла Арина Байбородова.



В соревнованиях юношей и девушек призерами стали Екатерина Савченко, Ангелина Камнева, Ксения Цой, Ярослав Бузаев, Алексей Якушев и Егор Шкуратов. В младшей группе медали завоевали Сергей Кривошеев, Арина Правосудова, Янжина Ивлеева, Арина Христюкова, Кислицин Антон серебряными призёрами стали София Мухамеджанова, Вячеслав Федотов, Александр Паньков, Сергей Бодаруев, Корнеева Кристина и Артем Сидельников.



«Впервые на первенстве Сибири была представлена возрастная группа "Ветераны" (старше 35 лет), где в стиле тайцзицюань (один из видов ушу, популярный как оздоровительная гимнастика — прим.редакции) отлично выступили томички в стиле Кобылинская Елена, Зырянова Васимя, Афанасьева Инга, Елекенова Мариана», — пишут в аккаунте школы ушу «Северный Дракон».