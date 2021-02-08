Более 70 медалей завоевали томичи на чемпионате и первенстве Сибири по ушу

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу прошли в Бердске Новосибирской области. Томичи завоевали на соревнованиях более 70 медалей.
Среди женщин медали завоевали Анна Балахнина, Ульяна Конькова и Елизавета Сапцына. В соревнованиях мужчин успешно дебютировал Матвей Литвиненко. Среди юниоров абсолютным чемпионом соревнований стал Артемий Почтарев. Другой томич Антон Турчинович завоевал серебро, а среди юниорок три золотых медали выиграла Арина Байбородова.
В соревнованиях юношей и девушек призерами стали Екатерина Савченко, Ангелина Камнева, Ксения Цой, Ярослав Бузаев, Алексей Якушев и Егор Шкуратов. В младшей группе медали завоевали Сергей Кривошеев, Арина Правосудова, Янжина Ивлеева, Арина Христюкова, Кислицин Антон серебряными призёрами стали София Мухамеджанова, Вячеслав Федотов, Александр Паньков, Сергей Бодаруев, Корнеева Кристина и Артем Сидельников.
Представлявшие Томскую область спортсмены тренируются в ДЮСШ 15, а также школах ушу «Северный Дракон» и «Баланс». Теперь им предстоит подготовка к чемпионату и первенству России, который пройдет в Москве с 19 по 23 февраля.
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