Более 600 тысяч жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19

Прививку от COVID-19 поставили уже 600 081 жителей региона, в том числе 568 061 человек получил оба компонента вакцины.

Основная часть вакцинированных – 266 425 человек – в возрасте от 36 до 59 лет. Среди молодых людей от 18 до 35 лет прививку поставили 149 513 человек. 184 021 человек – вакцинировавшиеся старше 60 лет, среди подростков в возрасте от 12 до 17 привились 122 человека.

Всего в регион поступила 773 881 доза вакцины (541 059 — «Гам-КОВИД-Вак», 51 820 — «ЭпиВакКорона», 17 490 — «КовиВак», 163 032 — «Спутник Лайт», 480 — «Спутник М»).

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 12 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно через региональный сайт covidtomsk.ru, портал «Госуслуги», по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Без предварительной записи в порядке живой очереди прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации Томска.