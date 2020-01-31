Более 600 адресных табличек установили в Томске к Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Сейчас идут работы по инвентаризации жилого фонда, актуализации адресов. По требованию администрации Томска собственники зданий устанавливают отсутствующие адресные указатели.





По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, в Томске расположены 30 166 домов, из них 19 556 – частные. Собственникам зданий с отсутствующими знаками адресации выдаются уведомления о необходимости установить такие знаки. На конец января районные администрации составили 130 административных материалов, по требованию мэрии томичи уже установили 672 таблички. Эта работа должна быть завершена до 1 июля.





Согласно установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда таблички, с ясно видимыми и четко написанными названиями улиц, площадей, переулков и т.д., должны быть на всех угловых домах, находящихся на пересечении улиц. Отсутствие указателей с наименованиями улиц и номерами домов является нарушением правил содержания фасадов и ч. 1 ст. 8.1 КоАП Томской области. Это влечет наложение штрафа на собственника помещений в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей, на юридических лиц — двухсот тысяч рублей.





С информацией о проведении Всероссийской переписи населения можно познакомиться на сайте.





Для сведения: Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).