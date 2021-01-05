Более 500 томичей получили бесплатную психологическую консультацию во время карантина

Более 500 обращений поступило с апреля 2020 года на «горячую линию» НИИ психического здоровья Томского НИМЦ в период самоизоляции. Специалисты центра – психологи и психотерапевты — консультировали томичей по телефону, используя приемы и методы психотерапии. Специалисты помогали томичам справиться с негативными последствиями самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского медицинского центра.

«В основном, обращения на «горячую» линию были связаны с обострением фобий, депрессивных расстройств, тревожных опасений из-за нарушенных отношений в семье, возникновением конфликтных ситуаций между детьми и родителями, супругами; тревогой, связанной с утратой возможности вести активный образ жизни, — рассказал директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николай Бохан.





Отмечается, что более полную информацию о психолого-психотерапевтической помощи можно узнать у специалистов по телефонам: 8 (3822) 72-43-19,72-31-87.