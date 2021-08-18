Более 500 кандидатов будут участвовать в выборах в Думу Томской области

540 кандидатов зарегистрировались для участия в выборах в Законодательную Думу Томской области, сообщили в региональном Избиркоме. Кандидаты будут бороться за 42 места в парламенте.

По единому округу для участия в выборах зарегистрировались семь партий. Это ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые люди», «Партия Роста», «Яблоко».

В областных списках, по информации Избиркома, 412 кандидатов. Из них 91 от «Единой России», 66 человек — от ЛДПР, 64 — КПРФ, 62 — от «Справедливой России», 53 от «Яблока», 38 — «Новые люди» и 38 — от «Партии Роста».

«По одномандатным избирательным округам зарегистрированы 128 кандидатов: от политических партий — 125, в порядке самовыдвижения - 3», — добавили в комиссии.

Посмотреть полный список кандидатов можно на сайте Избиркома.

Выборы депутатов VII созыва Законодательной Думы региона пройдут в сентябре. Они займут три дня: 17, 18 и 19 сентября. При этом из 42 кандидатов в парламент 21 человек избирается по одномандатным округам и 21 по спискам от партий.

Отметим, избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы в Думу нескольким депутатам. Например, депутату Гордумы Максиму Забелину, который шел на выборы в Облдуму от КПРФ, отказали в регистрации из-за участия в митинге 30 января. Он лишился пассивного избирательного права после принятого недавно закона о запрете на участие в выборах причастных к экстремизму. Также в регистрации отказали самовыдвиженцу из Катайги Алексею Орловскому.

Как ранее рассказывал на пресс-конференции председатель избиркома Ростислав Радзивил, один из кандидатов, кому в этом году отказали в регистрации на участие в выборах, был моложе 21 года, еще один имел иностранное гражданство.

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