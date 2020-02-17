Более 50 тысяч учеников начальной школы получат бесплатное питание в Томской области

Более 50 тысяч учеников 1-4 классов школ Томской области с нового учебного года получат бесплатное горячее питание. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова . Она отметила, что губернатор Сергей Жвачкин уже поручил подготовиться к выполнению поставленной президентом задачи, обеспечить своевременный ремонт пищеблоков в тех школах, где это необходимо, и приобрести соответствующее оборудование.

Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на питание детей с ограниченными возможностями здоровья и на частичную оплату питания школьников из малоимущих семей. В 2019 году на эти цели было направлено более 319 млн рублей. За счет родительских средств сегодня питаются около 35 тыс. учеников младших классов, с 1 сентября 2020 года бесплатное питание будут получать все ученики начальной школы без исключения. Средства на это поступят из консолидированного бюджета, большая часть — из федеральной казны.