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27 января,
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Более 50 домов на четырех томских улицах останутся без света в понедельник

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

В понедельник 27 января более 50 домов на четырех томских улицах останутся без света. О плановом отключении предупреждает компания «Горсети».

Более 50 домов на четырех томских улицах останутся без света в понедельник

С 9:00 до 12:00 электричество отключат в ряде домов на улицах Ново-Кузнечный 1-й и 2-й, а также на Московском тракте. С 9:30 до 10:30 света не будет в 18 домах на улице Нижне-Луговая.


Полный список попадающих под отключение домов можно увидеть на сайте «Горсетей».

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