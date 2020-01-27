Более 50 домов на четырех томских улицах останутся без света в понедельник

В понедельник 27 января более 50 домов на четырех томских улицах останутся без света. О плановом отключении предупреждает компания «Горсети».

С 9:00 до 12:00 электричество отключат в ряде домов на улицах Ново-Кузнечный 1-й и 2-й, а также на Московском тракте. С 9:30 до 10:30 света не будет в 18 домах на улице Нижне-Луговая.





Полный список попадающих под отключение домов можно увидеть на сайте «Горсетей».