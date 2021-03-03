Более 47 млн рублей выделено на лекарства томским пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

«Бесплатные жизненно важные препараты могут получить пациенты, не имеющие других льгот по лекарственному обеспечению, которые перенесли инфаркт миокарда или инсульт, а также те, кому были сделаны аортокоронарное шунтирование, стентирование или катетерная абляция по восстановлению сердечного ритма», — говорится в сообщении.

47,3 миллиона рублей будет выделено для закупки льготных лекарств для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт и имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания. Деньги поступят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

Отмечается, что сегодня такими льготами пользуются почти 800 жителей Томской области. Необходимые лекарства выписывает лечащий врач.





«В региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями для этого предусмотрена выдача 23 наименований препаратов», — приводятся слова председателя комитета лекарственного обеспечения облздрава Елены Потягайловой.





После выписки из стационара пациент должен обратиться в свою поликлинику к терапевту, встать на учет для дальнейшего диспансерного наблюдения и подбора индивидуального курса лечения.





В 2020 году на закупку лекарственных препаратов для этой категории пациентов из бюджета было выделено 37,7 млн рублей.





Всего на 2021 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями из областного и федерального бюджетов будет направлено 120,8 млн рублей. На эти же средства, кроме лекарственного обеспечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, предусмотрена закупка оборудования для первичных сосудистых отделений в районах региона.