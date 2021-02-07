Более 400 пациентов прошли реабилитацию после COVID-19 в Томске: как записаться

441 человек, переболевший коронавирусом в Томской области, прошел бесплатную реабилитацию в НИИ курортологии .

В очном формате — амбулаторно, а также в условиях дневного или круглосуточного стационара — реабилитацию прошли 387 пациентов, еще 54 получили реабилитационную помощь онлайн, сообщает областная администрация.





Для прохождения постковидной реабилитации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или оставить заявку на сайте covidtomsk.ru.