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07 февраля,
2021
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Более 400 пациентов прошли реабилитацию после COVID-19 в Томске: как записаться

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

441 человек, переболевший коронавирусом в Томской области, прошел бесплатную реабилитацию в НИИ курортологии

Более 400 пациентов прошли реабилитацию после COVID-19 в Томске: как записаться
Фото: Область здоровья

В очном формате — амбулаторно, а также в условиях дневного или круглосуточного стационара — реабилитацию прошли  387 пациентов, еще 54 получили реабилитационную помощь онлайн, сообщает областная администрация. 


Для прохождения постковидной  реабилитации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или оставить заявку на сайте covidtomsk.ru.

Программа очной медицинской реабилитации предусматривает физиотерапию, психологическую и нейропсихологическую коррекцию, занятия с психологом. Пациенты получают физиолечение, массаж, занимаются лечебной физкультурой, посещают  тренинги для восстановления функций памяти и внимания. В программу телемедицинской реабилитации включены онлайн-занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и занятия с психологом.


На старте и после прохождения курса пациентов осматривает мультидисциплинарная команда специалистов: врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры, проводятся необходимые исследования.


«Курс рассчитан на 14-16 дней. Условия прохождения реабилитации определяются после консультации пациента с врачом. Восстановительные процедуры позволяют  повысить общую физическую выносливость, аэробный резерв, учат самостоятельно купировать приступы одышки, помогают восстановить повседневную активность и вернуться к привычному режиму жизни», -  пояснил директор НИИ курортологии Алексей Зайцев.


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