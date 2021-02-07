Более 400 пациентов прошли реабилитацию после COVID-19 в Томске: как записаться

441 человек, переболевший коронавирусом в Томской области, прошел бесплатную реабилитацию в НИИ курортологии.
В очном формате — амбулаторно, а также в условиях дневного или круглосуточного стационара — реабилитацию прошли 387 пациентов, еще 54 получили реабилитационную помощь онлайн, сообщает областная администрация.
Для прохождения постковидной реабилитации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или оставить заявку на сайте covidtomsk.ru.
Программа очной медицинской реабилитации предусматривает физиотерапию, психологическую и нейропсихологическую коррекцию, занятия с психологом. Пациенты получают физиолечение, массаж, занимаются лечебной физкультурой, посещают тренинги для восстановления функций памяти и внимания. В программу телемедицинской реабилитации включены онлайн-занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и занятия с психологом.
На старте и после прохождения курса пациентов осматривает мультидисциплинарная команда специалистов: врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры, проводятся необходимые исследования.
«Курс рассчитан на 14-16 дней. Условия прохождения реабилитации определяются после консультации пациента с врачом. Восстановительные процедуры позволяют повысить общую физическую выносливость, аэробный резерв, учат самостоятельно купировать приступы одышки, помогают восстановить повседневную активность и вернуться к привычному режиму жизни», - пояснил директор НИИ курортологии Алексей Зайцев.
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