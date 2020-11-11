Более 400 детей-сирот в Томской области нуждаются в усыновлении и опеке

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В центрах помощи детям Томской области работает 19 школ приемных родителей. Обучение в них с начала 2020 года прошли 264 кандидата в усыновители и опекуны, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Всего по состоянию на 1 июля 2020 года 434 ребенка нуждается в новой семье. Среди них очень много подростков, которые попали Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей уже достаточно взрослыми. «То, что вы видите в Банке данных детей-сирот ребят 2003—2007 года рождения — это не значит, что они большую часть своей жизни прожили в детском доме. В большинстве случаев у этих детей лишили прав родителей два-три года назад, и, конечно, таким взрослым детям, гораздо труднее найти родителей», — рассказала ТВ2 Юлия Траутман, консультант департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

Дети, оставшиеся без родителей и нуждающиеся в поддержке и помощи, в настоящее время попадают в специальные центры. Раньше они назывались детскими домами, но в 2016 году они были переименованы в Центры помощи детям. Перед тем, как взять детей в новую семью, будущие усыновители должны пройти обучение в школах приемных родителей. Во время пандемии объединения продолжают работать в дистанционном и онлайн-форматах.



Как сообщила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева, в 2020 году в программе школ приемных родителей появились новые направления — воспитание в замещающей семье нескольких братьев и сестер (сиблингов), подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья, финансовая грамотность детей и родителей. Обучение во всех школах приемных родителей Томской области бесплатное.