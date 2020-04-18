Более 350 жителей Кузбасса контактировали с умершей от коронавируса кондуктором

Оперштаб в Кемеровской области сообщает, что 358 человек контактировали со скончавшейся от коронавируса женщиной в городе Белово. Каждому из них сделают тесты на COVID-19, сейчас все эти люди находятся на обязательной самоизоляции.

На сегодняшний день получено 254 результата тестов контактировавших с умершей пациенткой. Все тесты показали отрицательный результат. Через 10 дней будет проведено повторное тестирование, отметили в штабе.





О гибели первого пациента с подтвержденным коронавирусом в Кемеровской области стало известно два дня назад. Штаб сообщил, что диагноз женщине поставили посмертно — ее госпитализировали с пневмонией. Позже выяснилось, что она работала кондуктором автобуса.





В Кемеровской области зарегистрировали 35 случаев, один человек умер, шестеро выздоровели. По данным на 18 апреля в Кузбассе увеличилось число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у восьми человек.







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