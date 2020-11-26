Более 3000 детей получили помощь от фонда «Обыкновенное чудо» за 12 лет
Детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» открылся после двухлетней работы телевизионного проекта «Обыкновенное чудо» в 2008 году. Идея акции родилась на томской телекомпании «ТВ2», в которую регулярно поступали звонки от людей, нуждающихся в помощи. Эти люди в отчаянии звонили на телевидение, пытаясь с помощью журналистов найти деньги на спасение своих близких. В результате, на телекомпании было принято решение — создать специализированную рубрику, с целью сбора пожертвований для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Затем автор рубрики Галина Воронина зарегистрировала в Министерств Юстиции РФ детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». У фонда появилось всё то, что требуется для легальной благотворительной деятельности: устав, правление, попечительский совет и президент.
На протяжении уже 12 лет фонд поддерживает семьи с детьми-инвалидами и оказывает им ту помощь, которую они не могут получить от государства. За это время фонд «Обыкновенное чудо» собрал более 80 миллионов рублей более чем для трех тысяч детей, рассказала президент фонда Светлана Григорьева.
Работа по адресной помощи ведется в рамках проектов: «Поможем детям вместе», «Чудо-сайт» и Марафон «Обыкновенное чудо». Эти проекты в числе двенадцати системных проектов, которые реализует благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Более 3000 человек: дети с инвалидностью, ОВЗ и члены их семей из Томска и области — активные участники проектов.
Историю создания фонда можно посмотреть в фильме Мелани Бачиной «5 лет обыкновенных чудес».
На день рождения принято дарить подарки и исполнять заветные желания. У сотрудников фонда «Обыкновенное чудо» есть мечты, и они очень простые:
чтобы Тимур научился самостоятельно глотать и дышать,
дать толчок в развитии Ване, Саше, Сереже, Никите и Валере,
чтобы Милана могла сидеть без поддержки,
оплатить перелеты на операцию Владику,
помочь Насте научиться ходить самостоятельно,
чтобы Лида научилась слышать мир и разговаривать.
Исполнить эти мечты просто – перевести любую сумму на сайте фонда, в том числе через расчетный счет или кюар-код. Можно отправить СМС со словом ТОМСК и суммой платежа на номер 7715, например, ТОМСК 200. Все варианты оказания помощи здесь: https://chudo.tomsk.ru/help/index#qrcode
Истории детей, которые ждут помощи, можно посмотреть на сайте – chudo.tomsk.ru
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