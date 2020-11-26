Более 3000 детей получили помощь от фонда «Обыкновенное чудо» за 12 лет

Детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» открылся после двухлетней работы телевизионного проекта «Обыкновенное чудо» в 2008 году. Идея акции родилась на томской телекомпании «ТВ2», в которую регулярно поступали звонки от людей, нуждающихся в помощи. Эти люди в отчаянии звонили на телевидение, пытаясь с помощью журналистов найти деньги на спасение своих близких. В результате, на телекомпании было принято решение — создать специализированную рубрику, с целью сбора пожертвований для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Затем автор рубрики Галина Воронина зарегистрировала в Министерств Юстиции РФ детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». У фонда появилось всё то, что требуется для легальной благотворительной деятельности: устав, правление, попечительский совет и президент.





На протяжении уже 12 лет фонд поддерживает семьи с детьми-инвалидами и оказывает им ту помощь, которую они не могут получить от государства. За это время фонд «Обыкновенное чудо» собрал более 80 миллионов рублей более чем для трех тысяч детей, рассказала президент фонда Светлана Григорьева.