Более 300 томичей получили бесплатную психологическую консультацию во время карантина

Более 300 звонков поступило за полгода на «горячую линию» НИИ психического здоровья Томского НИМЦ в период самоизоляции. Специалисты центра - психологи и психотерапевты — консультировали томичей по телефону, используя приемы и методы психотерапии. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского медицинского центра.

Напомним, «горячая» линия была запущена в апреле этого года в связи с введением в регионе режима самоизоляции и возможного возникновения в данной ситуации психо-эмоционального напряжения, тревожных состояний, фобий или иных невротических расстройств.







По словам директора НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николая Бохана, наибольшее количество звонков поступило в первые три недели режима самоизоляции (более 100 обращений). Люди беспокоились по поводу введения данного режима и отсутствия полной информации о коронавирусе.



«Позже мы зафиксировали в жалобах звонивших нарастание эмоционального напряжения, обусловленного финансовыми трудностями и необходимостью соблюдения режима изоляции; стали звучать проблемы набора веса и усиления аппетита, - рассказал Николай Бохан. – Летом присоединились жалобы, связанные с межличностными конфликтами между родственниками, причиной многих из них стала алкоголизация членов семьи».





От отметил, что у половины звонивших возникла острая необходимость получить психолого-психотерапевтическую помощь в профильных стационарах





Добавим, что специалисты продолжат оказывать бесплатную психологическую помощь. Бесплатный номер телефона 8-800-250-81-91 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.