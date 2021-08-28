Около 30 млн рублей по нацпроекту получит Томская область на ремонт сельских ДК

Как отмечает областная администрация, по нацпроекту уже ремонтировали учреждения культуры в регионе. В 2019 году провели капитальный ремонт в Самусьском ДК на сумму около 60 миллионов рублей. В 2020-м отремонтировали дома культуры в Парабельском районе - селах Парабель и Нижняя Чигара на 14,3 миллиона рублей. В 2021 году федеральная субсидия в 18, 3 млн рублей идет на ремонт ДК в Каргаске.



Также в Томской области есть региональная программа финансирования строительства и ремонта сельских ДК. По официальной информации, в рамках программы в 2019 году построили центры культуры в поселках Клюквинка Верхнекетского района и Пудовка Кривошеинского района, на это ушло 90 миллионов рублей. В 2020 году 52 млн рублей область потратила на модернизацию ДК в Асине: там делался капремонт, покупались кресла и механика сцены, новый рояль. Также область выделяла деньги на строительство ДК в селе Чажемто Колпашевского района и разработку проекта дома культуры в селе Березовка Первомайского района.