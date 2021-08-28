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Около 30 млн рублей по нацпроекту получит Томская область на ремонт сельских ДК

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Томская область получит из федерального бюджета по нацпроекту «Культура»  около 30 млн рублей. Эти деньги в 2022 году направят на капитальный ремонт пяти сельских домов культуры — в Асиновском, Молчановском, Бакчарском, Кожевниковском и Верхнекетском районах, сообщает обладминистрация.

«Учреждения культуры отремонтируют в верхнекетском поселке Степановка, селах Молчаново, Высокий Яр (Бакчарский район), Больше-Дорохово (Асиновский район) и Уртам (Кожевниковский район)», — говорится в сообщении.

Молчановский ДК

Как отмечает областная администрация, по нацпроекту уже ремонтировали учреждения культуры в регионе. В 2019 году провели капитальный ремонт в Самусьском ДК на сумму около 60 миллионов рублей. В 2020-м отремонтировали дома культуры в Парабельском районе - селах Парабель и Нижняя Чигара на 14,3 миллиона рублей. В 2021 году федеральная субсидия в 18, 3 млн рублей идет на ремонт ДК в Каргаске.

Также в Томской области есть региональная программа финансирования строительства и ремонта сельских ДК. По официальной информации, в рамках программы в 2019 году построили центры культуры в поселках Клюквинка Верхнекетского района и Пудовка Кривошеинского района, на это ушло 90 миллионов рублей. В 2020 году 52 млн рублей область потратила на модернизацию ДК в Асине: там делался капремонт, покупались кресла и механика сцены, новый рояль. Также область выделяла деньги на строительство ДК в селе Чажемто Колпашевского района и разработку проекта дома культуры в селе Березовка Первомайского района.

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