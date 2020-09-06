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06 сентября,
2020
Новости

Более 30 человек тушили пожар в частном доме в Томске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

34 пожарных сегодня утром тушили пожар в частном кирпичном жилом доме в переулке Карьерный, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Во время тушения взорвался газовый баллон, три оставшихся баллона эвакуировали пожарные.


— В Томске в переулке Карьерный обгорели стены внутри частного кирпичного жилого дома, сгорел мансардный этаж, обгорели стены гаража. У соседнего частного жилого дома обгорели деревянная обрешетка крыши, частично стены внутри; обгорела обрешетка крыши крытого двора, — пояснили в МЧС. 


Общая площадь пожара составила 306 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.

 
В тушении пожара принимали участие шесть единиц техники и 34 человека. 


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