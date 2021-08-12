Более 30 человек ищут двух подростков, ушедших из лагеря в селе Калтай

UPD: Подростков нашли в окрестностях Калтая. Состояние обоих удовлетворительное.



Более 30 человек ищут двух 15-летних подростков, которые ушли из детского лагеря в Калтае.

Информация о том, что подростки ушли с территории лагеря в неизвестном направлении, поступила в ГУ МЧС по Томской области в 18 часов. К поискам привлечена аэромобильная группировка ведомства в количестве 20 спасателей.

Сейчас в поисках участвуют более 30 человек. Среди них сотрудники МЧС, полицейские, пожарные и сотрудники сельской администрации. Срочный сбор также объявили сотрудники томского отряда «ЛизаАлерт».