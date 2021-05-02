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Более 3 часов пожарные тушили бочки с нефтешламами и древесину на Кузовлевском тракте
3 часа назад
Бочки с нефтешламами и древесина загорелись 1 мая на Кузовлевском тракте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть в 12:38. На открытой территории в 150 квадратных метров горели доски, оставшиеся от лесопиления и металлические бочки с с нефтешламами: смесями нефтепродуктов, глины, воды, песка окислов металлов и других веществ.
23 человека и 5 единиц техники потушили пожар в 16:08. Причина возгорания устанавливается.
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