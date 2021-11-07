Как оформить и кому положено пособие на детей от 3 до 7 лет

В Томской области выплату на детей от 3 до 7 лет ежемесячно получают 30 566 семей на 37 370 детей. Расходы бюджета на эти цели составили 2,6 млрд рублей.

Ежемесячную выплату могут оформить малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом до 12 218 рублей. Выплата назначается при условии, если у трудоспособных членов семьи есть доход (от трудовой или предпринимательской деятельности, стипендия, пенсия и т.д.) либо объективные причины его отсутствия (уход за ребенком в возрасте до трех лет, срочная воинская служба, длительное лечение и др.). Существует имущественный ценз.

«В 2021 году размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Выплата может быть в базовом размере — 6 463 рубля. Или же увеличена до 9695 рублей, если при базовой выплате доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума. Либо быть максимальной — 12 927 рублей, если при выплате пособия в увеличенном размере среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума», — рассказала начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

С августа в официальном сообществе департамента социальной защиты населения Томской области во ВКонтакте работает специальный чат-бот, созданный совместно с Центром управления регионом. За это время чат-бот дал более 400 ответов жителям региона. Чтобы его запустить, нужно написать слово «старт» в сообщения сообщества.

Заявление на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно можно подать дистанционно на портале Госуслуг или по предварительной записи в Центрах социальной поддержки или МФЦ.

Инструкция, как подать заявление на выплату.