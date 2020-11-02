Более 250 детей покинули детские дома с помощью журналистки Светланы Сыровой

«Когда я беседую с сотрудниками детских учреждений, часто уточняю, какая именно семья нужна. – Чтобы любили детей, – ответила психолог центра и тут же добавила, что этих четверых черноглазых детей просто невозможно не полюбить, потому что Даниил, Комила, Умар и Анвар – на редкость добрые, дружные и очень приятные ребятки. Они поступили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в нынешнем августе», — так начинается сегодня новая история журналистки Светланы Сыровой в Фейсбуке, о детях, которые нуждаются в усыновлении.

Благодаря редактору газеты «Область здоровья», журналисту с 20-летним стажем Светлане Сыровой более 250 детей покинули стены детских домов. Депутаты Законодательной Думы Томской области оценили социальную значимость работы журналистки и наградили ее на очередном собрании знаком «Милосердие и благотворительность».

В 2015 году Светлана Сырова инициировала один из самых популярных проектов издания «Область здоровья» — «Наши дети». Это совместный проект Центра медицинской и фармацевтической информации с областным Домом ребенка. В рамках данного проекта каждый месяц на страницах газеты публикуются истории малышей, оставшихся без попечения родителей.





Все свои рассказы о детях Светлана дублирует в социальных сетях и на специализированных форумах приемных родителей, с которыми она активно работает. За несколько лет работы опубликовано более тысячи авторских материалов, рассказывающих о детях, оставшихся без родителей, о встречах с потенциальными усыновителями и о дальнейшей жизни героев в приемных семьях.





В 2018 году проект «Наши дети» стал победителем Всероссийского конкурса «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры» в номинации «За социально-культурную значимость». В 2020 году газета «Область здоровья» заняла первое место в номинации «Нет социальным болезням» на X Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея».





Узнать о детях, которые мечтают о новой семье, можно на страничках Светланы Сыровой в соцсетях.