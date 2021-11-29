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Больше 220 млн потратят на благоустройство общественных пространств Томска в 2022 году

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В 2022 году в Томске благоустроят 17 общественных пространств по проекту «Жилье и городская среда». На работы город потратит более 220 млн рублей, рассказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

«Самым грандиозным является проект благоустройства Буфф-Сада. На его реализацию требуется порядка ста миллионов рублей. Пока мы запланировали первый этап благоустройства этого парка – детскую развлекательную зону. А в сквере Чернобыльцев поменяется трассировка пешеходной зоны, увеличится площадь возле часовни и обновятся зоны отдыха», — добавил Черноус.

Кроме Буфф-Сада благоустройство ждет сквер «Юный Автомобилист», «Сквер у школы», ул. Мюнниха, 12/1, пешеходную зону на набережной Томи (участок от пер. Сухоозерного до ОАО «Томские мельницы»), сквер по Кузнечному взвозу, сквер у ДК «Маяк», сквер у школы № 53, «Сквер у Старца Федора», бульвар по ул. Северный городок, сквер «Семейные узы», студенческий городок «Южный», сквер «Музыкальный», сквер им. Героя Советского Союза В. И. Смирнова, сквер «Чернобыль» по ул. Дзержинского, сквер по ул. Сибирская, 82 и по ул. Сибирская, 99-101, сквер по ул. Горького, 58.

Кроме того, в следующем году планируется завершить работы в Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада (ранее по этому пространству подготовили проект с облицовкой набережной гранитом, но он подвергся критике томичей).

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