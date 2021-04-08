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08 апреля,
2021
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Новости

Более 200 миллионов рублей кэшбэком вернул предпринимателям банк «Открытие»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 миллионов рублей.


В рамках программы лояльности «Деловой подход» клиенты банка «Открытие» получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по самым популярным и востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.

Более 200 миллионов рублей кэшбэком вернул предпринимателям банк «Открытие»

В программе участвуют как традиционные пластиковые карты, так и виртуальная карта Digital Business Card. Программа лояльности подключается автоматически при выпуске карты, а использовать начисленный кэшбэк можно в любой момент – достаточно просто перевести его с бонусного на расчетный счет. Сделать это можно онлайн в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-портал». Максимальная сумма кэшбэка составляет 15 000 рублей в месяц.



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