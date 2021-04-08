Более 200 миллионов рублей кэшбэком вернул предпринимателям банк «Открытие»

Держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 миллионов рублей.





В рамках программы лояльности «Деловой подход» клиенты банка «Открытие» получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по самым популярным и востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.