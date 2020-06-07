Более 17 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Томской области

Уже 17455 человек пострадали от укусов клещей в Томской области с начала сезона. Среди них больше четырех тысяч детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

В этом году активность клещей почти в два раза выше средних многолетних показателей. В 2019 году в это же время было зарегистрировано 8337 обращений, в том числе детей 1760.





Как отмечают в ведомстве, за неделю в Томской области зарегистрировано 2280 человек, пострадавших от укусов клещей, из них 398 детей. Наибольшая часть обращений приходится на город Томск — 1757, в том числе 285 детей. Также частые обращения отмечаются в Асиновском и Кожевниковском районах.





У семи пострадавших от клещей подтвердились различные клещевые инфекции. Так, у двух человек выявили клещевой энцефалит, в том числе у одного ребенка. Также зарегистрировано пять больных (в том числе двое детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.





Сообщается, что за последнюю неделю в Томской области привили 1219 человека. Всего прививки от клещевого вирусного энцефалита в регионе сделали больше 33 тысяч человек.





Напомним, пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), «Поликлиника №3» (отделение №2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16), «Поликлиника №4» (отделение №3, ул. Интернационалистов, 2-а, тел. 62-51-60), жителям области — в приемные покои районных больниц.