Более 16 тысяч домов планируют газифицировать в Томской области в 2020 году

В этом году власти Томской области планируют запустить газопровод «Томск-Асино», рассказал на пресс-конференции замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Это позволит газифицировать более 16 тысяч домовладений в восточной части региона.

По словам Шатурного, в 2019 году на газификацию Томска и восточной части Томской области выделили более 300 млн рублей. За счет этого подключиться к газу могут еще около 1900 домов. В этом году власти региона хотят газифицировать более 16 тысяч домовладений.

2020 год для Томской области будет очень ответственный. Будем в этом году вводить в эксплуатацию проект «Томск-Асино», чтобы газифицировать Асиновский, Первомайский и Зырянский районы, — заявил замгубернатора. — Вопрос по строительству газопровода в Зырянке сейчас рассматривается. Ресурсы заложены на 2021 год, но, возможно, начнем уже в этом.

Помимо районов Томской области, власти хотят продолжить газификацию в черте города. В 2019 году газ провели в микрорайоны Наука и Энтузиастов, на этот год запланировано продолжение газификации поселка Дзержинский. Второй большой проект, который ведут томские власти, — это газификация Шегарского района. В прошлом году газопровод появился в поселках Победа и Оськино, на 2020 год запланировано строительство газораспределительной станции и подача топлива в домовладения. В декабре 2020 года жители микрорайона Степановка, поселков Свечной, Киргизка, Березкино в ходе публичных слушаний областного бюджета попросили ускорить газификацию их домов.

На многократные обращения мы, жители Степановки, получали ответ, что наш микрорайон включен в подпрограмму, но денег на работы все нет. Так длится шесть лет. Сколько можно ждать! — восклицала на слушаниях бывшая учительница Валентина Малахова, которая больше 30 лет прожила на Степановке. — Шесть лет ежегодно ходим, пишем письма, у меня уже столько отписок. По-человечески поймите нас, пожалуйста. Часть микрорайона газифицировали, а 19 улиц и переулков остались без газа. Получается, нас кинули. Я 40 лет проработала в школе, у меня огромная стопка благодарностей. А топимся сейчас мы углем. Хочется жить по-человечески, пусть нам осталось немного, но по-человечески. Это просто крик души.

Через несколько дней мэр Томска Иван Кляйн сказал на пресс-конференции, что газификацию в городе тормозит существующий областной закон о газификации, который определяет порядок финансирования проектов.





В начале 2020 года жители поселка Самусь, относящегося к Северску, также жаловались, что газовая труба идет через поселок, но часть жителей не может к ней подключиться.





«Газификацию начинали еще в 2008 году. Часть поселка газ получила, а в части газопровод лежит, подведен к домам, но прошло больше семи лет, а газа в стояках нет. Мы обращались в администрацию, но нам ничего не понятно. Там одни обещания, а конкретики нет. Напротив поселок Моряковка, там газ есть. Тимирязево и Корнилово с газом. А мы — труба рядом, но газа нет. Все упирается в деньги», — рассказал ТВ2 житель поселка Владимир Глазунов.



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