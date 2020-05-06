Более 1,5 тысячи адресных табличек привели в порядок в Томске

Около трех тысяч томичей установили адресные таблички на своих домах, сообщает пресс-служба мэрии. Таблички исправляют к Всероссийский переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

На сегодняшний день полностью устранили неточности в адресах и установили более 1,5 тысячи указателей жители Октябрьского и Советского районов. В Кировском и Ленинском районах эта работа продолжается.





Ранее Иван Кляйн просил ускорить исправление табличек, чтобы устранить путаницу в адресах и не осложнять работу экстренных служб.





«В Томске более 24 тысяч жилых домов, большая часть из них – почти 20 тысяч – расположены в частном секторе. Отсутствие табличек значительно затрудняет работу экстренных служб. Особенно актуальна эта проблема в районах плотной застройки, – говорил Кляйн на аппаратном совещании. – Администрация Томска регулярно направляет собственникам домов уведомления о необходимости установить адресные указатели. Сегодня, когда город готовится ко Всероссийской переписи населения, эта работа должна быть ускорена, это позволит нам получить максимально точные сведения о жителях областного центра».





По установленным правилам таблички с различимыми адресами должны быть на всех домах, стоящих на пересечении улиц. Отсутствие адресов нарушает правила содержания фасадов и наказывается штрафом. Собственников помещений могут оштрафовать на пять тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч рублей, а юридических — на 200 тысяч рублей.



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