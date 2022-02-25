Более 1,5 тысяч томичей заразились коронавирусом за сутки

Всего за время пандемии в Томской области зарегистрировали 94 106 случаев заболевания, 68 648 человек выздоровели, 740 — умерли. В эту статистику не входит ЗАТО Северск, по данным ФМБА России, в закрытом городе коронавирусом за все время пандемии заразились 26 352 человека, 23 088 человек выздоровели.

В Томской области зафиксировано 1 538 случаев заражения коронавирусной инфекцией — это очередной рекорд заболеваемости. Выздоровели 598 жителей региона, о новых смертях в регионе не сообщается.

«Мы находимся на пике. Система здравоохранения перегружена, и без особой поддержки власти и волонтеров медикам не обойтись. От нас с вами сегодня зависит, как быстро уйдёт из региона эта «волна» и мы сможем вернуться к привычной жизни. Не нужно обольщаться легким течением омикрона – мы не знаем его последствий. Поэтому масочный режим, дистанция, вакцинация и ревакцинация – без этого никак», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона назвал текущую эпидемиологическую ситуацию сложной, отметив, что за вчерашний день количество заболевших COVID-19 в регионе превысило полторы тысячи человек.

В России за сутки коронавирусом заболели 123 460 человек — заболеваемость по стране снижается с начала недели. За сутки выздоровели 167 310 человек, 787 умерли от коронавируса. Всего за время пандемии в России зафиксировано 16 052 028 случаев заражения коронавирусом, 13 139 971 россиянин выздоровел, 349 365 человек умерли.

По информации властей, большинство заражений коронавирусом приходятся на омикрон-штамм, более устойчивый к вакцинам и антителам. Коллективный иммунитет в стране, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 59,7%.