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11 марта,
2020
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Более 13 килограмм «синтетики» изъяли в нарколаборатории Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Полиция Томской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержала 34-летнего безработного местного жителя по подозрению в незаконном производстве наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Более 13 килограмм «синтетики» изъяли в нарколаборатории Томска

«По предварительным данным, он оборудовал в арендованном помещении лабораторию по производству синтетического наркотического средства. Во время обыска в лаборатории обнаружено и изъято более 3 кг готового наркотика мефедрона, а также химические реактивы. Кроме того, было изъято около 10 кг наркотических средств в кристаллизированной форме», — сказала Ирина Волк.


Продавать наркотики мужчина собирался через интернет. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и продажу наркотических веществ).

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