Более 13 килограмм «синтетики» изъяли в нарколаборатории Томска

Полиция Томской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержала 34-летнего безработного местного жителя по подозрению в незаконном производстве наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По предварительным данным, он оборудовал в арендованном помещении лабораторию по производству синтетического наркотического средства. Во время обыска в лаборатории обнаружено и изъято более 3 кг готового наркотика мефедрона, а также химические реактивы. Кроме того, было изъято около 10 кг наркотических средств в кристаллизированной форме», — сказала Ирина Волк.







Продавать наркотики мужчина собирался через интернет. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и продажу наркотических веществ).

